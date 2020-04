Si insistes en salir de casa, te multarán con 8 mil pesos

HERMOSILLO, Sonora.- Multas que pueden llegar a 8 mil 668 pesos serán aplicadas a personas que reincidan en salir de su casa sin una actividad esencial, ya sea que anden en vehículo o a pie, informó Gilberto Landeros Briceño.



El comisario de la Policía Municipal indicó que el operativo que inició ayer en Hermosillo no tiene fecha de culminación porque depende de las decisiones que tome El Consejo Estatal de Salud respecto al coronavirus.



“Hemos buscado la permanencia de las personas en su domicilio, y disminuir los desplazamiento o movilidad de las gentes en la calle, esto para lo cual estamos atendiendo a un protocolo que se estableció”, dijo.



En caso de incumplimiento es aplicable una sanción que oscila entre las 3 y las 100 unidades de medida y actualización (UMAS) que representan sumas de entre 260.64 pesos y 8 mil 668 pesos, o su traslado ante el juez calificador, quien dictará la medida pertinente.



“La flexibilidad prácticamente ya terminó, ahorita se va a aplicar la Ley a los infractores en base a todos los fundamentos que se establecieron en el presente protocolo”, señaló.



Se tendrá un registro de los reincidentes, pero la prioridad es que la gente regrese a casa sin ser infraccionada o consignada, comentó.



En el caso del peatón reincidente será llevado a un puesto para que realice el pago de su multa y en caso de que se niegue será trasladado ante un juez calificador.



Sobre los menores de edad que anden en la calle serán llevados a su domicilio y en caso de repetir el delito, hay un tribunal de menores, aseguró Gilberto Landeros.



En el caso de la regla de una persona por vehículo, aseveró, los oficiales usarán el criterio de salvar vidas porque saben en hay ocasiones en que trasladarán a un pasajero, esta situación se lo pueden explicar al agente para no caer en una violación de derechos humanos.



NO NIÑOS, NI TERCERA EDAD



Recomendó no sacar a personas mayores de 60 años o niños, porque son los más vulnerables al coronavirus.



“¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque a pesar de todas las acciones preventivas (...) algunas personas han hecho caso omiso de estas disposiciones”, manifestó.



Tan sólo el fin de semana pasado los jueces calificadores sancionaron a 4 personas por desacato a la autoridad, los amonestaron en lugar de tenerlos en barandilla; hubo 16 infracciones de tránsito, 6 fueron en áreas urbanas, 5 en Miguel Alemán y 5 en San Pedro.



En puntos como Bahía de Kino, de Viernes Santo a Domingo de Resurrección, los oficiales regresaron a 134 unidades automotrices a cuyos conductores no se les aplicó sanción alguna al acatar las indicaciones de la autoridad.