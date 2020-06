Sí festejarán a papá, aseguran que con todos los cuidados

Ni las cerca de 500 muertes que registra la entidad a causa del nuevo coronavirus impedirán que los hermosillenses celebren el próximo domingo el Día del Padre, según expresaron en un sondeo.

Rafael Peralta señaló que para festejar recibirá a sus hijos que vienen a visitarlo desde el estado de Arizona y a pesar de que hay temor por el Covid-19 prefiere ver a sus hijos.

“Sí hay temor por el virus, pero ¿qué vamos a hacer? hace rato que no los veo, será unos dos años”, contó.

Álex Nevarez, otro entrevistado, comentó que este fin de semana se trasladará a su natal Nacozari para dar un abrazo y felicitar a su padre por el día y disfrutar de una comida.

Pienso ir a Nacozari y estar con mi abuelo, con mi papá, vamos a llevar a cabo el lavado de manos, la desinfección y con sus debidos cuidados”, manifestó.

Álex trabaja en la ciudad de Hermosillo y cuando visite a sus progenitores primero tomará un baño y después le dará un fuerte abrazo.

En el Día del Padre se tiene que hacer algo para motivar la unidad familiar, dijo María Cruz Gámez, lo van a festejar con los cuidados necesarios aunque haya mucha gente.

“Nada más la familia, no vamos a tener invitados, somos ocho en la casa, nada más lo que es la familia, y de los nietos grandes no, los niños nada más porque no va a haber cheve, nada más un convivio, puro refresco de horchata o cebada”, explicó.

Las autoridades de Salud temen que aumenten los contagios por la movilidad que pueda ocurrir el próximo domingo por el Día del Padre.