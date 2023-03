Señalan que han visto abandonadas las obras de la calle Reforma ¡Hasta una semana!

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta una semana abandonadas han visto vecinos de la colonia Balderrama las obras en la calle Reforma, quienes además deben soportar el polvo y el constante paso de vehículos de carga pesada, cuando hay trabajadores.

Omar León Córdova, quien siempre ha vivido en la colonia, señaló que son muchos vehículos pesados los que transitan por la avenida Ventura G. Tena y que han ocasionado que el desgaste de la vialidad sea más rápido.

Con la lluvia sí se afectó un poquito pero con tanta pasadera de carros, porque pasan camiones y cuanta cosa, se agravó a como estaba. No son hoyos nuevos, pero sí deberían de contemplar el recarpeteo de la calle una vez que terminen”, comentó.

María Salazar, habitante de la colonia Balderrama, expuso que en varias ocasiones ha notado ella y otros vecinos el ausentismo de los trabajadores, lo cual atrasa las labores de rehabilitación.

Sabemos que lo que están haciendo es para bien pero hay días que no están trabajando, que no hay nadie ahí”, dijo, “la semana pasada nos dimos cuenta casi a finales de la semana y no había ningún trabajador”.

Aunque a ella al igual que al resto de los residentes les han comunicado que terminarán “próximamente”, la falta de trabajadores los hace pensar diferente.

“Hay veces que no se ve a nadie trabajando y es entre semana, no sé si habría algún problema o el cambio de un tubo... pero no avisan nada”, añadió.

Ana López Higuera, residente del lugar, opinó que quienes laboran en la obra no tienen prisa por terminar los trabajos y no les preocupa ir lentamente en la rehabilitación.

Se solicitó información al Ayuntamiento de Hermosillo sobre el avance de la obra y el área de Comunicación señaló que buscaría los datos.

OBRAS EN PROCESO

El pasado 17 de febrero, la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz detalló que la circulación de la calle Reforma quedaría abierta en tres semanas al tener en ese entonces un avance del 80%.

31 DE OCTUBRE DE 2022

Inició la obra la cual contempla la rehabilitación y mejora de la calle Reforma, entre el bulevar Luis Encinas y la avenida José María Mendoza.