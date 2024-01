Se triplica el precio del chiltepín debido a la escasa producción: Vendedores

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a la poca producción de chiltepín, conocido como “oro rojo”, actualmente el kilo alcanza un precio de hasta 2 mil 400 pesos, en el sector Centro de la ciudad, coincidieron los vendedores.

Javier Trujillo, vendedor ambulante, localizado en el cruce de las calles Benito Juárez y Morelia, señaló que además de la escasa producción, las ventas también fueron decepcionantes.

Ya se calmó la venta, estuvo jalando bien, pero no fue como en otros años, este año estuvo difícil porque estuvo muy calmado”, mencionó, “la gente no podía comprar y además no hubo chiltepín, estuvo escaso porque no llovió”.

El vendedor señaló que antes de noviembre del año pasado el chiltepín se vendía a un costo de 800 pesos el kilo y, aunque en estos momentos el precio se encuentra estable, solo busca recuperar la inversión que hizo en primer lugar.

FALTA DE LLUVIAS AFECTO LA PRODUCCIÓN

La vendedora María Reyes, ubicada en la avenida Elías Calles, quien debe ofertar el kilo de chiltepín a 2 mil 400 pesos, escuchó mencionar a sus proveedores sobre los problemas en la producción que afectaron el precio.

“Chiltepín curtido casi no hay porque casi no hubo en general, trajeron poquito, el muchacho que me entregó el chiltepín verde me dijo que se les habían helado las ‘matas’”, expuso.

La comerciante también expresó que el producto está demorando para su venta, lo cual asocia al desinterés por parte de los hermosillenses.

Por el contrario, las ventas de chiltepín del comerciante Jesús Figueroa, también localizado en Elías Calles, no han desacelerado, incluso con la llegada de enero, pues según dijo, todos los días las personas lo compran.

Mucha gente se quedó sin chiltepines, en las fiestas de diciembre hubo mucha demanda, pero sí supe que hubo problemas de producción, sobre todo por la falta de lluvia; mis proveedores sacaron el que tenían guardado.

Los comerciantes coincidieron en que desconocen cuándo terminará la escasez de este producto, pero señalaron que todo depende de la cantidad de lluvias que se presenten este año en Sonora.