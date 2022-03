Se solicita apoyo para Ania Victoría, una pequeña que lucha contra un extraño cáncer

HERMOSILLO SONORA.-Con solo 13 años, Ania Victoría Molina Cota lucha contra un extraño cáncer llamado rabdomiosarcoma, el cual contaminó parte de su columna y pelvis, impidiéndole hacer cosas comunes con facilidad, como por ejemplo sentarse, o ir a clases.

Su madre, María Jesús Cota, explicó que el tratamiento contra la enfermedad ha sido funcional, y el tumor ha reducido, pero también ha generado otras complicaciones en la salud de la menor, pues constantemente se le bajan las plaquetas.

Por si fuera poco, fue necesario cambiarse de casa y ella tuvo que dejar su trabajo para cuidarla en el Hospital, lo que ha complicado aún más el panorama para la familia.

Han sido muy difíciles estas semanas, son muchos cambios muy drásticos; nos cambiamos de casa, ella no pueda estar cerca de sus amigos, yo no puedo trabajar; todo ha sido muy rápido y muy difícil de procesar", dijo.

Gracias a Dios siempre hemos tenido ayuda, nos prestaron una casa con una recámara adaptada para ella, porque donde vivíamos hay mucha tierra y no puede entrar polvo al catéter, y mi mamá empezó a hacer actividades para apoyarnos con los gastos de traslados y hospitalizaciones", comentó.

María Jesús tiene mucha fe de que todo esto pasará y su hija podrá estar sana de nuevo, ir a clases, sentarse con normalidad, y crecer junto a sus hermanos.

Aun así, está consciente de que primero es necesario vencer el cáncer, y conseguir donadores de plaquetas para que pueda continuar con su tratamiento.

Los doctores me dicen que va bien, pero necesita plaquetas, porque si no se atrasa todo el tratamiento; el problema es que no llegan donadores, son muy pocos los que han podido donar", expuso.