Se queman siete casas en menos de cinco días en Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- En menos de cinco días siete viviendas se quemaron en Navojoa, en una de ellas un hombre murió calcinado, lamentó Jesús Edmundo Valdez Reyes.



El jefe de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Navojoa indicó que estos accidentes están relacionados con problemas eléctricos en las casas y el número de casos aumentó 10% en comparación con el año pasado a la misma fecha.



"Hemos detectado que tiene que ver con problemas eléctricos y eso tiene que ver con la demanda de energía por la refrigeración”, explicó, “esto hace que cuando las viviendas no tienen el cableado en buenas condiciones se sobrecaliente”.



Además estos incidentes pueden ser fatales, apuntó, como el que ocurrió en la colonia Nogalitos donde un hombre perdió la vida calcinado.



“A esto le sumamos que en la mayoría de las casas no hay detectores de humo ni extintores, aparatos que te pueden avisar y salvar la vida”, comentó.



Es importante verificar el cableado eléctrico, no sobrecargar las conexiones, recomendó, y de ser posible instalar detectores de humo en las viviendas.



“El llamado es a que verifiquen sus instalaciones, si hay bajones de iluminación cuando se prenden aparatos eléctricos son indicadores de que hay algún problema”, explicó.