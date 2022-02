“Sé que mi esposa está en un lugar mejor y nos está cuidando”; Lorena falleció tras incendiarse su casa

HERMOSILLO, Sonora.- “Sé que mi esposa está en un lugar mejor y sé que de donde está, nos está cuidando y sé que nos está dando fuerzas y apoyando en todo lo que estoy haciendo, porque yo sé que ella quiere que mis niños salgan de todo esto”, expresó conmovido Édgar Rincón, quien perdió a su esposa luego de que la casa que rentaban, en la colonia Gala, se incendiara.

Ella hizo todo el esfuerzo que pudo para tenerlos bien, para tenerlos a salvo y se lo agradezco mucho a mi esposa, y sé que donde ella esté, sé que me está apoyando”, dijo.

El 31 de enero del 2022 a medianoche se registró un incendio en una vivienda de la colonia Gala. La madre de familia a gritos pudo dar aviso a los vecinos quienes sofocaron el fuego. Lorena Lizbeth, de 31 años, falleció el martes.

Ella siempre fue muy juguetona, fue muy amorosa, en ocasiones me hacía muchas bromas. Con sus hijos era un amor, era amorosa, era juguetona, eran todo para ella sus hijos”.

Aunque Lorena Lizbeth no era fiestera, le gustaba escuchar música de todos los géneros y ver películas infantiles con los niños.

La joven madre de familia tenía tres meses de trabajar en una empresa de carnes. Édgar Rincón, quien al momento del siniestro laboraba como guardia de seguridad, espera tener la oportunidad de verla en el funeral, antes de partir a cuidar de Dilan Gabriel, de 6 años, que permanece intubado y será trasladado al hospital Shriners, en Sacramento, California.

Las niñas de 11 y 13 años continúan estables y en los próximos días se les hará una segunda limpieza de pulmones, debido a que se expusieron al humo y al fuego.

Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado, han sido días muy difíciles, me ha estado ayudando mi familia, la familia de mi esposa, en sí todos somos una misma familia”, expresó, “agradezco mucho el apoyo de la gente, sin el apoyo de la gente no sé qué hubiera sido de mí, ha sido muy pesado”.