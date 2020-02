"Se oía como un fuerte viento": Vecino de la Jesús García

Algunos vecinos de la colonia Jesús García lamentaron la situación ocurrida en la madrugada de ayer, pero agradecieron a Dios el haberles permitido salir con vida del siniestro que mató a una persona y lesionó a dos.

Jesús Acedos indicó que en sus 64 años que lleva viviendo en la colonia, no le había tocado experimentar el terror que sintió tras explotar la casa de su vecina y agradeció estar despierto en el momento, porque pudo protegerse de un "cristalazo".

"Cuando yo me levanté se oía como un fuerte viento, entonces salí para el patio para ver si había viento y no había. Iba a ir a ver el reloj y no lo fui a ver, me iba a ir a acostar cuando de repente tronó, pero fuerte.

"Yo estoy pegado a la pared donde ocurrió la explosión y rápido me cubrí antes de que me cayeran los vidrios. Gracias a Dios no me pasó nada, pero el susto quién me lo quita", expresó el vecino.

Tras la explosión, algunos residentes de la colonia salieron para ver lo que sucedía, ya que en por lo menos cuatro casas aledañas se quebraron los cristales, se dañaron las puertas y otras se abrieron en su totalidad por la onda expansiva.

LAS PRIMERAS HORAS DE AYER

De acuerdo a la información proporcionada por autoridades, eran las 03:38 horas de ayer, cuando al 911 se reportó una explosión en el domicilio antes mencionado y había personas lesionadas.

Yolanda, una de las vecinas que vive a dos casas del lugar y familiar de los perjudicados, comentó que José Fidel estaba enfermo y conectado a un tanque de oxígeno, lo que pudo haber provocado la explosión.

Yo estaba dormida y no escuché nada y eso que se quebraron los vidrios. Ahí vive una pareja, es mi pariente, él (Fidel) está enfermo, usa tanque de oxígeno y silla de ruedas, se los llevó la Cruz Roja, a los dos y al muchacho que renta", dijo.

Luego del incidente llegaron personal de Bomberos al lugar y paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron a las tres personas a un hospital para recibir atención médica. Minutos más tarde, Silvia Fidelia no resistió las heridas que sufrió tras la explosión y perdió la vida en el hospital del Seguro Social, en la colonia Modelo.

RESCATAN MASCOTA

Tras las diligencias en el sitio, los bomberos rescataron un perro de la raza Chihuahua, nombrado "Bills", de un año de edad, que estaba dentro del departamento de Uriel y fue entregado al primo del propietario que llegó alrededor de las 07:15 horas.

El joven que prefirió ocultar su identidad indicó que ya se había comunicado con su primo y se encontraba bien de salud, pero le había encargado que rescatara a su mascota, ya que se había quedado en el departamento y temía que le hubiera pasado algo.

Entre los daños materiales se contabilizaron un vehículo sedán color blanco, propiedad de los moradores, además de la construcción del predio de dos plantas, el cual presentó derrumbes parciales en ventanas, paredes y en el interior.

Autoridades siguen en el lugar cuantificando los daños y revisando el lugar para evitar cualquier contingencia que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos. Varias casas alrededor resultaron con daños menores en los cristales de las ventanas y puertas.