Se desploma precio de miel, apicultores del Sur de Sonora se resisten a vender

NAVOJOA, Sonora.- El precio de la miel cayó 64% en comparación con el año pasado debido a la baja cotización del dólar, por lo que apicultores del Sur de Sonora se resisten a vender a ese costo, manifestó Danhira Romero Ayón.

“Bajó el dólar y el precio está muy golpeado, estamos haciendo resistencia de aguantar la producción”, expresó el presidente de la Asociación de Apicultores “Ramón Granados Valenzuela”, dependiente de la Ganadera Local.

Precisó que la oferta que les hicieron para exportación es de 48 pesos por kilogramo, cuando el año pasado a la misma fecha se cotizaba en 75 pesos.

Se nos hace una burla el precio que nos ofrecen, estamos buscando por nuestros propios medios encontrar un canal para exportar nosotros mismos”, indicó.

De no lograr encontrar sus propias vías para exportar, advirtió que almacenarán el producto hasta que tenga buen precio, pues de lo contrario no es redituable para los productores.

“Es un proceso que lleva tiempo y de no lograrlo o de tardarnos en eso, vamos a hacer resistencia”, recalcó, “no vamos a regalar la miel, no vamos a malbaratar lo nuestro; si no le damos valor a lo nuestro nadie más se lo va a dar”.

Precisó que se tuvo buena producción en el Sur de Sonora con cinco contenedores, lo que equivale a unos 300 kilos cada uno; cantidad similar a la del año pasado.