Se acelera “boom” de motos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El uso de motocicleta ha tenido un “boom” en Hermosillo a pesar de ser los conductores más vulnerables en accidentes de tránsito. En cuatro años, de 2 mil 524 en el 2017 pasaron a un padrón de 20 mil 715 motos en 2021.

Los usuarios de motos y su experiencia de circular en las calles de esta capital sonorense, coinciden en que no hay una educación vial, los baches los ponen en peligro constante, además de la imprudencia de los conductores.

El “boom” de las motocicletas en la ciudad, de acuerdo con los testimonios, se debe a que el vehículo de dos ruedas es más económico y su valor asciende a 25 mil pesos, además los negocios de comida de entrega a domicilio y aplicaciones móviles han hecho demanda de estos conductores.

José Alfredo Rivera Islas, de 53 años, es un conductor de motocicleta que usa la unidad para trabajar y sacar adelante a su familia, la cual vive cerca de la colonia Villas del Real.

El motociclista que ha sobrevivido a varios percances de tránsito, dice que es muy económica.

Andar en moto para mí es una economía tremenda, una economía donde yo me ahorro mucho dinero porque voy y vendo nopales a San Pedro, con 20 pesos voy y vengo”, asegura.

El accidente más fuerte que tuvo en la moto, recuerda, fue cuando un vehículo lo impactó, tras pasarse el semáforo en rojo; él se golpeó contra el cofre de un pick up, luego cayó al suelo y perdió el conocimiento.

SE SALVA DE MILAGRO

“Hace como tres años ahí en Cárdenas y Solidaridad, ahí no fue culpa mía porque yo me metí cuando me marcó la flecha verde hacia la izquierda y un amigo venía, se voló el amarillo (luz) y cuando llegó a mí ya era rojo para él.

Me dio en el puro medio, me aventó como unos siete metros con la moto; cuando ya abrí los ojos estaba rodeado de gente y uno de la estatal estaba en mi cabeza, en las sentaderas me dejó verde el amigo, que si hubiera caído de cabeza me estampa el cerebro”, narra.

“Me salvé de milagro”, dice, ya que la moto impactada quedó casi partida por la mitad. Sin embargo, el conductor reconoce que hay otros accidentes viales que son responsabilidad de los motociclistas porque se introducen entre los carros y circulan a exceso de velocidad. Actualmente don José Alfredo superó las heridas que le dejó este percance y continúa su trabajo en su motocicleta.

¡LES VALE!

Luis Ángel Félix Rodríguez, de 20 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales, dice que en la motocicleta ha hallado un vehículo para movilizarse y trabajar los fines de semana en los servicios de entrega de comida.

Explica que en el 2020 un cuñado le hizo el comentario de que se ganaba “bien” en la repartición por la pandemia del Covid-19, debido a que gran parte de la población prefería pedir alimento para no salir de sus casas.

Agrega que gana lo suficiente para sus gastos, sin embargo enfrentarse a un potencial de accidentes es cosa de todos los días.

Actualmente el joven estudia entre semana, y los fines trabaja en una aplicación, en motocicleta.

Hay conductores que ni siquiera te toman en cuenta, te miran como una ‘bici’, es lo que pienso, ¡les vale!”, enfatiza.

Con las ganancias que obtiene en el servicio de entrega paga todos sus gastos.

Advierten que el motociclista debe portar licencia y placas para que puedan circular, en el caso de que incumplan se les puede retirar la unidad.

FOTO: TEODORO BORBÓN

NO RESPETAN

Para otras personas como Cristián Jesús Palafox Quiñónez, de 20 años, la motocicleta es un transporte que usa para trasladar a su esposa e hijo, de un año de edad, y se enfrenta a diario a conductores que no respetan el alto y no marcan direccional.

“De los Altares nos venimos al Centro, chambiamos en el nopal, nada más que ahorita ya no me dejan el inspector y lavo carros”, expresa mientras limpiaba un auto en el estacionamiento del Mercado Municipal.

Tomo la precaución de manera despacio porque yo sé que traigo a mi hijo y a mi señora. En la carretera le meto 50 kilómetros por hora, no le meto todo, de todos modos voy a llegar”, comenta.

De acuerdo a un estudio de Hermosillo ¿Cómo vamos? El uso de motocicletas ha incrementado de manera consecutiva en los últimos 4 años.

El crecimiento del uso de estas unidades ha sido continuo en cada año, por ejemplo en el año 2020 se tenían alrededor de 19 mil 517 motocicletas y para el siguiente año se sumaron mil 198.

Alfonso López Villa, coordinador de la mesa de movilidad en Hermosillo ¿Cómo vamos? indica que el aumento en el uso de motos se debe a dos factores: El deficiente transporte urbano de la ciudad y que personas han encontrado un empleo con este medio.

Tiene la parte esta que hay una oportunidad ahí de empleo, pero la otra parte, la desventaja son los problemas de seguridad vial que pueda tener, hay una Ley de General de Movilidad que se está homologando en el Congreso y la parte fundamental debe de hacer la seguridad vial”, explica.

MÁS DE MIL ACCIDENTES

Ramón Manuel Arvizu Quintero, encargado del Dispositivo para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam), manifesta que los motociclistas son los conductores más vulnerables en los accidentes viales.

Del 1 de enero al 10 de noviembre de 2022 han ocurrido mil 71 percances en estas unidades en Hermosillo con un saldo de 7 decesos.

Explicó que en los accidentes que participan los conductores de motos las lesiones que reciben los tripulantes de estas unidades son similares a un atropellamiento y así comúnmente se reportan al 911, aunque, dice, Tránsito Municipal lo considera un choque.

Los motociclistas deben de utilizar el espacio de los carriles de circulación, advierte, como si fueran vehículos y no imprimir velocidades a más de 60 kilómetros por hora en las vías rápidas.

“Partiendo de ahí ellos no deben de circular sobre carriles, sobre banquetas, no pueden circular sobre la ciclovías, y son las faltas que cometen ellos, por la dimensión del vehículo ligero tratan de adelantar la fila de vehículos, se meten por el carril de ciclovía, por la banqueta”, asegura.

Los motociclistas están obligados a utilizar casco que cumpla con los requerimientos de seguridad él y sus acompañantes, enfatiza.

Recientemente la aplicación Uber anunció la modalidad de servicio de traslado de personas en motocicleta, que de acuerdo con especialistas, provocará que haya más movilidad en este transporte en los próximos años en Hermosillo y continuar con el “boom” en la circulación de motos.

De enero a noviembre de 2022, un total de siete motociclistas han perdido la vida en la ciudad de Hermosillo por distintas causas.

FOTO: JULIÁN ORTEGA

SIN PROTECCIÓN

Hugo Moreno Freidig, integrante del colectivo “Bukis a la calle” una agrupación preocupada por la movilidad, afirma que los abordantes de moto se trasladan a una velocidad de un automóvil, pero sin las protecciones de un carro.

El automóvil tiene el chasis y todo este cuerpo que está protegiéndote tiene equipos de seguridad como bolsas de aire, frenos ABS, diferentes mecanismos, que si bien no son infalibles, ayudan a proteger a las personas”, destaca.

En cambio, en las motocicletas el cuerpo solo es protegido por un casco.

El experto considera que al mejorar el sistema de movilidad con un buen sistema de transporte que sea económico y confiable, al implementarse espacios seguros para peatones y ciclistas, la población dejaría de buscar opciones de traslado que los vulneren en un percance.