Sanciones a autos que contaminan "quedan en el aire"

HERMOSILLO, Sonora.- Sin equipo para medir la calidad del aire, sin registro vehicular y sin sancionar a los autos que exceden las emisiones de hidrocarburos, es la realidad que se vive en el municipio mientras se sigue contaminando, lamentaron ciudadanos.



Cristian Alberto Corral Mendívil, director de Ecología y Medio Ambiente de Navojoa, reconoció que existen vehículos que por el grado de gases contaminantes que generan no deberían circular, sin embargo no se cuenta con un área de verificación ni equipo para medir la calidad del aire.



"No contamos con el equipo adecuado para hacer los estudios de calidad del aire; para hacer las mediciones de las emisiones de contaminantes, se requiere un parque de verificación vehicular, el cual no contamos con tal", añadió.



Ante la falta de tecnología, dijo, se dan cuenta de la calidad del aire mediante la perceptibilidad de los sentidos como la vista y el olfato.



"Se pueden hacer inspecciones por medio de perceptibilidad y uno se da cuenta de la contaminación del aire por el olfato y la mirada", manifestó, "de manera cualitativa podemos decir que la calidad del aire de nuestro municipio es buena, ya que la calidad de vida que tenemos es buena".



Aunque en lo que va de la actual administración municipal no se han aplicado, las multas a quienes contaminen con sus carros van de las 20 a las 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a entre mil 689 y un millón 689 mil pesos, dependiendo el impacto ecológico, explicó.



Falta cultura



Pese a que el reglamento de Tránsito estipula que es motivo de sanción el exceso emisiones de gases contaminantes de vehículos, José Hiram Torres Padilla, suboficial de Tránsito Municipal, reconoció que falta cultura y no se aplican dichas sanciones.



"Es muy raro multar por eso, simplemente los sacamos de la circulación, se hace una advertencia, pero sí les hacemos ver a los conductores que no pueden circular", enfatizó, "hay vehículos que no tienen nada que hacer en vía pública que llevan exceso de humo".



Son los camiones de transporte urbano y de carga los que de manera visual el Departamento de Tránsito se percató que contaminan más, apuntó.



"Antes teníamos un área verificadora de todos esos vehículos que no pueden andar circulando, ahorita andamos pendientes con ese asunto", subrayó, "los camiones que usan diesel deben usar escape tipo vertical hacia arriba, no deben traerlo horizontal, hay un humo muy negro, muy espeso, muy contaminante".



LOS EFECTOS



Pedro Díaz Félix, director de Salud Municipal, advirtió que los riesgos a exponerse a altos grados de contaminantes pueden provocar daños a la salud, como enfermedades respiratorias, alergias y problemas oculares.



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), basado en la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la exposición a contaminantes del aire incrementa las tasas de morbilidad en síntomas respiratorios, así como disminución de la función pulmonar, respuesta inmunológica alterada o predisposición a infecciones respiratorias y exacerbación de cuadros asmáticos.



También destaca el incremento en las tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.