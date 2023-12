Saldrá Elián Leyva por su sexta victoria en la temporada con Naranjeros

HERMOSILLO .- Tras vivir su primera experiencia en el beisbol de China y con un récord de 5-0 en sus primeras salidas de este invierno en la Liga Mexicana del Pacífico, el cubano Elián Leyva volverá a saltar este miércoles al montículo del estadio Fernando Valenzuela para enfrentar a los Algodoneros de Guasave.

El abridor de Naranjeros de Hermosillo está a sólo dos triunfos de alcanzar su marca histórica en este circuito; donde ya fue nombrado como el Pitcher del Año en las campañas 2018-19 y 2021-22, con récords de 6-2 y 7-2, respectivamente.

Es algo que no tengo en mi mente, cuando empezamos la temporada nunca pienso en eso, siempre tratamos de mantenernos positivos, saludables, sobre todo; hacer los ajustes salida a salida. He tenido la suerte de que el equipo me ha ayudado mucho las veces que he lanzado, y espero que siga siendo así; esto se lo debo al equipo”, afirmó.