Rosalba sólo tenía 14 años, fue encontrada sin vida en un lote baldío en Hermosillo; mamá pide investiguen

HERMOSILLO, Sonora.- Rosalba Guadalupe, de 14 años, fue encontrada sin vida el pasado miércoles en un lote baldío de la colonia El Sahuaro era buscada por su familia, ya que padecía de una fuerte ansiedad. Su mamá pide a las autoridades que investiguen el caso, pues cree que su hija fue torturada antes de fallecer.

Francisca Valenzuela Bacasehua, mamá de la adolescente, comentó que el problema de ansiedad que tuvo su hija se hizo más grave cuando tuvo una relación de noviazgo con un joven que la indujo a las drogas.

Explicó que ella, preocupada, le buscó ayuda en Unacari, donde la apoyaron para que la adolescente estuviera internada tres meses en el centro de rehabilitación Casa Mía.

Rosalba Guadalupe salió el pasado 15 de agosto, sus problemas de ansiedad continuaron y recayó en las drogas. El pasado martes 29 de agosto huyó de su casa en la colonia Pueblitos, de acuerdo con lo que relató su mamá.

“Quise volver a internar a mi hija, no me quisieron dar el apoyo, no me parece justo”, dijo.

Al salir del centro de rehabilitación, las crisis de ansiedad atormentaron a Rosalba, se golpeaba la cabeza, tomaba pastillas y las autoridades de Unicari le recomendaron llevarla a terapia en Insabi, pero su mamá asegura que no la atendieron.

Yo requería el apoyo para la niña, porque la niña decía que no quería consumir drogas, que se sentía ansiosa y que en cualquier momento se iba a presentar la situación e iba a poder volver a consumir, tenía miedo de salir a la calle y que se le presentara la situación”, añadió.

Autoridades estatales señalan que Rosalba tenía cita para su atención, la cual no se concretó pues ese día fue encontrada sin vida.

Cuando salió de su casa en Pueblitos, no supieron nada de ella, hasta el miércoles pasado que fue encontrada sin vida en la colonia Sahuaro.

PIDE INVESTIGAR

Francisca Valenzuela pide a la Fiscalía de Sonora que investigue el caso de su hija porque estuvo acompañada de alguien, ya que traía un collar que no era de ella además que le observó cortaduras y quemaduras en sus pies.

Quisiera que la muerte de mi hija no se quedara... que se pusiera bajo investigación porque dicen, para ser que la niña murió por sobredosis y su cuerpo está torturado”, señaló.

Por trabajar tenía que dejar a sus tres hijos en casa, agregó, pues no cuenta con el apoyo del papá de los menores.

“Voy pido los apoyos para madres solteras y lo único que me dicen que yo puedo trabajar, si no me considero que no puedo trabajar, pero si mis hijos los dejo solos me echan al DIF y cuando yo voy y requiero el apoyo para dejarla internada, un apoyo con el sicólogo no me lo dan”, mencionó.

La Fiscalía de Sonora confirmó que la joven localizada el pasado miércoles cerca de las 11:57 horas es de la adolescente.

Añadió que los especialistas determinaron como causa de muerte un edema pulmonar provocado por sobredosis.

El cuerpo de Rosalba Guadalupe fue entregado a su familia y sería trasladada ayer a la Comisaría Félix Gómez, del municipio de Carbó, para darle el último adiós.