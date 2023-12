Roberto recorre el País con 16 canes, más los que se vayan sumando en el camino

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 888 kilómetros de camino tuvo que recorrer Roberto Vaughan Ordaz desde Los Cabos, Baja California, a Hermosillo, a bordo de su triciclo y en compañía de 16 perros que rescató de la calle, según así lo aseguró.

El hombre, de 47 años de edad, comentó que es originario de Veracruz, pero se encontraba radicando en aquella ciudad bajacaliforniana, de donde salió el pasado 4 de agosto a bordo de un triciclo y en compañía de cinco perros.

Viajo solo, nada más con Dios y mis perros. Lo único que pido a todos nosotros los mexicanos es que tengamos un poquito de empatía con los animales, que podemos ayudar… ellos lo único que necesitan es comida, un hogar, amor y que no los abandonen”.

Roberto dijo dedicarse al rescate de perros de la calle desde hace 10 años y destacó que es conocido por las personas como “El Señor de los Perros”, por la gran cantidad de canes con los que viaja, ya que a lo largo de su travesía ha rescatado varios.

“Son 16 perros los que tengo ahorita. He ido recogiéndolos de la basura, abandonados, amarrados, en la carretera… Salí con cinco y ahorita tengo 16 perros, y todos tienen nombre.

Roberto reveló que su destino final es Bahías de Huatulco, Oaxaca, ya que según platicó, en esa ciudad tiene su hogar y piensa instalarse con sus amigos de cuatro patas, a quienes identifica por su nombre.

APOYO URGENTE

Tras casi cinco meses de viaje, “El Señor de los Perros se quedó varado en Hermosillo –a donde llegó hace unos días-, porque se le quebró el rin de su triciclo.

Comentó que ha solicitado ayuda de la comunidad, pero los hermosillenses le han negado su caridad, y sólo desea que la mentalidad de las personas cambie para que lo apoyen a seguir con su viaje y cumplir el sueño de instalar un santuario de perros.

“Vamos para Oaxaca y pues ahorita sí estamos preocupados porque desde Navidad no desayunamos y nada; ahorita he pedido ayuda y sí me la han negado, pero no sé por qué.