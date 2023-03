Ricardo Valenzuela hace su debut en el Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de El Imparcial, junto al equipo de Navojoa

HERMOSILLO, Sonora.- El sueño de enfrentarse a los vigentes campeones en la final del Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL 2023 se hará realidad para Ricardo Valenzuela, quien este domingo aportó su talento con el bat para que Navojoa se impusiera a la Liga Kino Guinda en las semifinales.

El jardinero conectó un par de imparables en ese encuentro, uno de ellos siendo un doblete que impulsó la primera carrera de las cuatro con las cuales los suyos superaron 4-0 al conjunto hermosillense y mantuvieron su paso invicto en el torneo.

Ha sido una muy bonita experiencia. Muy bonito todo esto, los campos. Esta es la primera vez que juego este torneo y la verdad que hay muy buen nivel aquí. Me ha ido bien.

En el fielder hubo una jugada ahorita donde no era out, pero la marcó mal el ampayer. Pegué una línea entre el jardín central y el derecho. Me mandaron a segunda, me barrí y me marcaron out”, comentó.