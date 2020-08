Retrasan “quimio” a Jazmín, madre de 5 niños

Jazmín Castillo, mamá de 5 hijos, tendrá que esperar para comenzar las quimioterapias contra el cáncer, el cual se ha diseminado en su cuerpo.

La madre de familia manifestó que el tratamiento se detuvo porque debe ser sometida a otros estudios, ya que el cáncer hizo metástasis.

El dolor que siento todos los días a veces no me deja ni comer, me siento muy débil, me duele el estómago y cada vez estoy más flaquita”, expresó.

“En mi cita del lunes (pasado) me dijeron que el cáncer ya se me fue al intestino y que debían hacer nuevos estudios, para ver si no tenía la enfermedad también en los pulmones”, indicó.

Jazmín estaba a punto de iniciar quimioterapias en el Hospital Oncológico del Estado por un diagnóstico de cáncer en la matriz que se diseminó a riñón y vejiga.

Los médicos dijeron que es imposible iniciar las quimioterapias, indicó, y que debo tener paciencia hasta que se tenga la certeza en dónde se encuentra el cáncer.

“Yo les expliqué que ya me siento muy mal”, resaltó, “que me duelen los pies y que me siento muy débil”.

CIUDADANOS LE DAN ÁNIMO

Jazmín aseguró que se muestra positiva ante sus 5 hijos, quienes son su mayor preocupación, además de que la ciudadanía le ha dado mucho apoyo.

Enfatizó que la gente con su ayuda le ha levantado el ánimo todos los días, al ver que sus 5 hijos tienen que vestir y comer, lo cual la hecho sentirse muy feliz, mientras ella busca vencer al cáncer.