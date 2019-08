Repararán el Colosio en 50 días

HERMOSILLO, Sonora.- En un lapso de 45 a 50 días podrían concluir los trabajos de reparación y abrirse la circulación del bulevar Luis Donaldo Colosio después del socavón provocado por el colapso de una tubería de 42 pulgadas, informóMiguel Ángel Santana Corrales.



El gerente de Saneamiento de Agua de Hermosillo explicó que el cierre contempla desde la Calzada San Bernardino hasta el bulevar Quintero Arce donde se repararán dos carriles.



"El viernes sucedió en el bulevar Colosio en el tramo del colector, Gobierno del Estado ha ido rehabilitando en los últimos meses, sin embargo había estado pendiente esos dos tramos que faltaban de rehabilitar y es unode los que colapsó", comentó Santana Corrales.



OBRA COMPLETA



El recurso destinado para la reparación del socavón es estatal e incluye el remplazo del colector y el pavimento.



"A partir del sábado se retomaron los trabajos que traían en proceso de inicio y ya no van a parar hasta terminar totalmente, ellos consideran que entre 45 y 50 días van a terminar la totalidad de los trabajos", dijo.



Debido a la falta de recurso se detuvo la obra hasta el bulevar San Bernardino, puntualizó.



El inicio de los trabajos fue en diciembre del año pasado cuando previamente se anunció el reemplazo de la tubería de 42 pulgadas.



Y RESURGE



El pasado viernes 2 de agosto por la tarde surgió un colapso en el tramo del bulevar Colosio, entre San Bernardino y Campanario.



Los trabajos de reparación iniciaron el pasado sábado después de una reunión el día anterior para determinar las acciones a llevar para solventar el problema. El director de Tránsito Municipal de Hermosillo explicó que los bulevares García Morales, Navarrete y Quiroga pueden ser tomadas como vías alternas al bulevar en reparación.



Explicó que para dar fluidez vehicular se habilitaron carriles de contra flujo, como respuesta pronta a la ciudadanía, pero conforme se avance en los trabajos de reparación en el bulevar Colosio se modificará la vialidad.



"No hemos tenido ahí problemas de vialidad, también entendemos que no son los días que también estén activas las clases en las escuelas, y por ende no hay tanto flujo vehicular", manifestó.



La ciudadanía se debe mantener informada porque en dos semanas con el regreso a clases este sitio del bulevar Colosio aumentará la circulación y deben de utilizar las vías alternas, enfatizó.



"Para que no se carguen tantas esas vialidades que están reducidas en menos de un 50%, al ser de dos carriles lo que es el cuerpo Sur", señaló el director de Tránsito Municipal.



Al inicio y final del bulevar en reparación trabajan oficiales de tránsito para vigilar el respeto a los semáforos y dar agilidad a la circulación que sale de las zonas residenciales.



Y justo en medio hay un elemento que apoya en el cruce peatonal debido a que no hay señalamiento de cebra.



Detalló que las obras de reparación en el Colosio se extenderán al poniente del bulevar Quintero Arce y en los próximos meses esperan cerrar también esta vialidad que circular de Norte a Sur y viceversa.

PIDEN TOMAR VÍAS ALTERNAS

