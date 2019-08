Renuncia a su trabajo y vive de su hobby

HERMOSILLO, Sonora.- De tener un trabajo estable que le permitía viajar y ejercer su profesión como encargada de relaciones públicas de grandes marcas de moda, Daniela Montaño pasó a dedicarse de lleno a su pasatiempo: Elaborar piñatas.



La joven de 26 años, originaria de Hermosillo, estudió en la Ciudad de México una licenciatura en Negocios y una maestría en Imagen Pública, lo que la llevó a conseguir un trabajo soñado.

Por varios años tuvo su empleo hasta que hace cerca de dos años regresó a Hermosillo por cuestiones laborales y comenzó en sus ratos libres a fabricar piñatas de diseños que veía en Pinterest y otras redes sociales.

"Yo antes trabajaba y empecé a hacerlo por hobby, trabajaba en relaciones públicas, viajaba mucho, pero llegó el día en que empecé a ganar más en esto, aquí en mi casa y era menos presión, sí estaba muy 'padre' mi trabajo, pero esto me gustó más", dijo.



TODO TIPO DE PIÑATAS



Utilizando la tecnología con programas de diseño, Daniela busca imágenes de personajes, princesas de Disney e incluso de personas y con ayuda de cartón, tijeras y papel de colores, crea sus obras.



Esto comenzó hace un año y medio cuando hacía piñatas a sus sobrinos y creósu cuenta en Instagram Piñataland, pero nadie sabía que detrás estaba Daniela Montaño, pues en ocasiones le daba pena que dijeran que había dejado su empleo.

"No quería que se enteraran que era yo porque de tener el trabajo que tenía pasé a hacer piñatas, pero cuando todos supieron me apoyaron mucho y me ha ido muy bien, tengo mucho trabajo", mencionó.

Daniela ha incorporado además un toque ecológico, pues el cartón que utiliza es 100% reciclado.Entre los personajes que más le piden están todas las princesas de Disney, además de los personajes de Toy Story, mismos que adopta para recrearlos y plasmarlos en piñatas grandes o centros de mesa y hasta algunas pequeñas con bolsitas de dulces.