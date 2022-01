Registra Departamento de Tránsito disminución del 50% en accidentes viales en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.-Derivado de las acciones de prevención de la Jefatura de la Policía Municipal y de la precaución para conducir de la ciudadanía, del 24 al 30 de enero el Departamento de Tránsito registró una disminución de casi el 50% de los percances en Hermosillo.

El encargado del Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente, Ramón Manuel Arvizu Quintero, informó que en comparación a la semana pasada se atendieron 19 hechos viales menos en este periodo.

Dio a conocer que en esta semana fueron 23 accidentes de los cuales tres son por alcance, dos por no respetar alto fijo, cuatro por invadir carril, siete por imprudencia, cinco por exceso de velocidad, uno por no respetar el semáforo, uno más por circular en retroceso, entre otros.

Ocho personas resultaron lesionadas

Arvizu Quintero precisó que ocho personas resultaron lesionadas durante los accidentes y un conductor quedó a disposición del Ministerio Público.

Asimismo dio a conocer que 98 conductores fueron detectados en estado de ebriedad, en los dispositivos de alcoholimetría y recorridos de vigilancia en las calles.

Arvizu Quintero mencionó que en ese periodo, se elaboraron 4 mil 603 boletas de infracción, entre las cuales destacan 988 por estacionarse en zona prohibida , 796 por no respetar semáforo, 559 por no llevar puesto el cinturón de seguridad y 357 por no respetar el límite de velocidad.

El jefe policiaco exhortó a los hermosillenses a seguir las recomendaciones de Tránsito de circular con precaución y prevención, para evitar accidentes automovilísticos.