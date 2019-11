Regina ayuda a otros niños con diabetes

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace un año y cinco meses, Regina Campa Martínez fue diagnosticada con diabetes tipo I, a pesar de su corta edad, se ha convertido en un ejemplo y apoyo para niños y padres de familia por medio de su cuenta de Instagram.

La pequeña de 9 años tiene una vida normal como cualquier niño de su edad, la cual registra a diario en su cuenta dt1regina donde explica y comparte sus experiencias.

"Mi mamá me preguntó si quería tener una cuenta para que la gente supiera sobre la diabetes, no quería y me daba pena hasta que de sorpresa me lo hizo y así comencé", contó.

Casi a diario, Regina recibe mensajes de otros niños quienes le piden consejos de cómo aplicarse la insulina o le expresan sus temores de que bajen sus niveles de glucosa y a todos responde gustosamente.

"Los niños que también tienen diabetes pueden tener una vida normal sólo es necesario checarse su glucosa e inyectándose, pero el jugar y correr todo puede ser normal", dijo.

MUY DISCIPLINADA

Con ayuda de la tecnología y de glucómetros, Regina verifica sus niveles a diario, cuida su alimentación e incluso, sus padres han optado por comprar algunas golosinas sin azúcar para que pueda disfrutar sin riesgos.

Sin temor Regina usa el glucómetro, se pincha uno de sus dedos y casi como si nada, coloca la pequeña gota de sangre en el dispositivo, además de checar sus niveles de glucosa por medio de otro pequeño aparato en su brazo izquierdo, el cual ayuda a sus padres a verificar los registros durante la escuela y otras actividades.

SORPRENDIDOS

Aunque Regina ya se ha adaptado a su vida, sus padres Siria Martínez y Francisco Campa relataron que en un principio desconocían acerca de este padecimiento.

Siria, su madre, manifestó que algunos síntomas los relacionó con deshidratación, pero esto cambió cuando notó que el apetito había disminuido considerablemente y la menor lucía aletargada.

Sus padres acudieron a una clínica cercana en donde el médico examinó a Regina y de forma instantánea exclamó: "La niña tiene diabetes", al ver la lectura de 400 miligramos en su medida de la glucosa.

"No sabíamos, no teníamos conocimiento, ni siquiera teníamos conocimiento de la diabetes infantil tipo I, solamente sabíamos de los casos que padecen las personas ya mayores", agregó Francisco Campa.

El día que se cumplió un año de su diagnóstico, decidió festejar con la doctora Gabriela García, quien la ha ayudado en su tratamiento y da seguimiento formal a su padecimiento.

Con una gran sonrisa la pequeña puntualizó que continúa con su cuenta para ayudar a los niños y papás con sus dudas sobre la diabetes infantil, además de hacer ver que es un padecimiento que puede presentarse en cualquier niño y que se puede lograr tener una vida normal.