Recuerda Norberto Obeso su paso por Naranjeros

HERMOSILLO .- Si los Naranjeros de Hermosillo querían contar con Isaac Paredes en su organización era necesario dejar ir tres de sus jugadores a Águilas de Mexicali, y el jardinero Norberto Obeso fue uno de los que tuvo que ser sacrificado para tal operación en 2022.

Junto al lanzador Marcelo Martínez y el infielder Walter Ibarra, el outfielder tuvo que dejar su ciudad natal para mudarse a la capital bajacaliforniana, donde, para su fortuna, ha podido consolidarse y dejar el segundo mejor porcentaje de bateo (.338) en la campaña regular de este invierno.

“Es beisbol, es un equipo que me da la oportunidad de pertenecer a sus filas, y estoy agradecido con la organización por confiar en mi talento; estoy tranquilo, estoy contento de pertenecer a un grupo como lo son los compañeros que tengo aquí en Águilas, contento también de venir a mi ciudad natal". Destacó.

“Lo conozco (el estadio Fernando Valenzuela), y eso me da también tranquilidad, saber cómo se mueve la bola, cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que jugar en este estadio; pero de ahí para allá es (solo) beisbol”, comentó antes del segundo juego de la serie entre ambos equipos.

Su situación en el campo

Aunque aceptó que su rendimiento no estaba siendo el óptimo cuando la directiva de Naranjeros decidió negociarlo con el equipo de Mexicali, también explicó el porqué de tal situación en el campo.

“Tuve un desgarre en la pierna, pero no sabía que estaba desgarrado durante la temporada (2022-23), hasta el fin de la temporada pude hacerme el estudio y salió que estaba desgarrado. Estuve batallando mucho con el dolor con la posición para batear, para correr; fue decisión mía querer intentarlo, jugar así, me ganaron más las ganas de salir adelante, aunque sea con dolor". Indicó.

También te puede interesar: Inician playoffs en Liga de Beisbol Industrial Sur de Hermosillo

“Eso merma el rendimiento de uno. No lo pongo de pretexto, porque mucha gente a veces lo hace, pero yo no pude jugar lesionado, no me permitía hacer los movimientos como normalmente los debo de hacer; pero ya estamos sanos, contentos, a una serie de la final y muy positivos en los resultados que se puedan venir adelante”. Finalizó.