Recuerda Castillo 'ganarle' a Floyd Mayweather Jr.

El hecho de que el boxeo sea un deporte de apreciación fue la causa principal por la que los jueces le dieron la pelea a Floyd Mayweather Jr. ese 20 de abril de 2002, aseguró el empalmense José Luis Castillo.



Era la primera vez que el sonorense y el estadounidense se veían las caras, y Castillo sintió que hizo un combate para ganar, pero los jueves vieron algo completamente diferente.



“Ante los ojos del mundo, del aficionado, yo gané, desgraciadamente ante los ojos de los jueces no, pero yo siempre lo he dicho, que no es excusa ni mucho menos, porque el boxeo es de apreciación, pero no pueden estar equivocadas millones de personas; es más fácil que se equivoquen tres a millones”, indicó.



A pesar de todo lo que representó, con el paso de los años y esa derrota al parecer injusta, el ex pugilista aceptó que tal vez su carrera no hubiera tenido un rumbo tan diferente como el que tuvo después de aquel 2002.



“Una derrota siempre es una derrota, y más por el título del mundo, que uno es lo que siempre sueña y no sé en qué hubiera cambiado, si sí o no hubiera cambiado, porque Floyd Mayweather traía credenciales muy buenas, era boxeador olímpico, pero no era el monstruo que se convirtió después a base de títulos y peleas”, destacó.



A casi dos décadas de lo sucedido, José Luis se dice orgulloso de lo que pudo hacer en el ring contra el que ahora es considerado uno de los mejores en la historia, incluso sabe que sigue sorprendiendo a aficionados, incluido a su hijo.



“Es una satisfacción muy grande, ahorita le muestro la pelea a mi niño, el más chico, de 9 años, y se queda sorprendido por lo mismo, porque Floyd Mayweather se convirtió en un monstruo, y en la segunda pelea me ganó por cosas extra deportivas, si no hubiera sido una pelea muy similar”, explicó.



Añadió que a reserva de lo que se pudiera pensar, el que le dio la oportunidad fue el “Temible” al “Money”, pues Mayweather estaba debutando en el peso Ligero después de ser monarca en los Superpluma y de haber sido medallista en Atlanta 1996.



“Yo era el campeón del mundo en peso Ligero, igual él estaba subiendo de peso, era campeón Superpluma y había derrotado al ‘Chicanito’ Hernández y llevaba dos defensas, se le dio la oportunidad porque no era el monstruo que es ahora.



“Había ganado medalla de bronce en Atlanta y tenía muy buenas condiciones, se le dio la oportunidad para consolidarme en Estados Unidos, pero desgraciadamente pasó lo qué pasó”, indicó.