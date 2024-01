Reconoce Alfonso Durazo a policías estatales en su día; entrega premios

HERMOSILLO, Sonora.- En el marco de la conmemoración del Día del Policía, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la consolidación de los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, a quienes calificó como agentes comprometidos, responsables, disciplinados y bien preparados, cualidades que permiten mejorar la seguridad de las y los sonorenses.

En este evento el Ejecutivo estatal encabezó la segunda premiación de grado, además de otorgar reconocimientos por 15, 20 y 25 años de trayectoria, destacando que los policías pueden avanzar en la corporación a través de su mérito.

La Policía Estatal de Seguridad Pública es igualmente una institución que ha venido consolidándose progresivamente al paso de los años, y creo sin exagerar, que estos dos años y meses que tenemos al frente del gobierno, hemos dado pasos fundamentales para su consolidación.

“No puede haber un buen cuerpo de seguridad si no hay capacitación, no hay disciplina, si no hay sentido del deber y si no hay también un apoyo salarial y prestaciones correspondientes que estimulen a cada uno de sus integrantes”, indicó.

El mandatario estatal dijo que los resultados favorables que se han concretado en materia de seguridad han sido por mérito de las y los elementos policiales, ante lo cual los conminó a reforzar su compromiso con la ciudadanía para obtener un mayor reconocimiento de su parte.

MUESTRAN RESULTADOS

Durante la ceremonia se informó que en 2023, a través de la coordinación de todos los órdenes de Gobierno, se concretó el arresto de 2 mil 832 personas, 7 millones 909 mil 463 dosis de narcóticos, 42 mil 382 cartuchos útiles, mil 824 cargadores, 536 vehículos con reporte de robo.

Además de 275 autos que participaron en hechos delictivos, se deshabilitaron dos pistas clandestinas, y un numerario superior a los siete millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad Pública, para concluir con las actividades por del Día del Policía, organizó convivencia que tuvo como finalidad, fomentar tiempo de calidad a lado de sus familiares

Los asistentes disfrutaron de las atracciones del centro de diversión, puesta en escena de la obra “Señor Sueño”, interpretada por Manuel Ballesteros.