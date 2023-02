Recomiendan no realizar senderismo en riscos cuando hay presencia de lluvia

HERMOSILLO.- Realizar senderismo en los riscos de Hermosillo no es recomendable cuando hay presencia de lluvia debido a lo mojado del suelo además en casa se debe de revisar que el cableado esté bien conectado para evitar la energización.

Marco Trujillo Valencia, maquinista y encargado de comunicación del Departamento de Bomberos de Hermosillo, pidió a la población no hacer caminata en los cerros y esperar a que el terreno se seque.

En el senderismo se recomienda totalmente que no asistan en estos días que están pues resbalosas las piedras, que la tierra puede estar suelta, de preferencia que no vaya a caminar a los cerros recomendaría que no lo hiciera”, declaró.