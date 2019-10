Recibe SEC hasta 15 reportes a la semana por vendedores ambulantes

HERMOSILLO, Sonora.-Hasta 15 reportes a la semana de vendedores ambulantes por fuera de planteles educativos recibe la Secretaría de Educación y Cultura en los principales municipios del Estado.

El coordinador general de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar, César Romo Noriega, detalló que el reglamento escolar señala que no debe haber contacto entre vendedores y alumnos en horario escolar.

"No se prohíbe el comercio ambulante, pero sí que en horario escolar no vendan, si salen será responsabilidad de los padres comprar o no en estos puestos, pero no haber introducción de otros productos que se compran en la tienda o que lleven de lunch", dijo.

Retirar a vendedores ambulantes del perímetro de la escuela en horario escolar le corresponde a las áreas de Inspección y Vigilancia de cada municipio, pues donde más se reporta esta práctica es en Hermosillo, Obregón, Nogales y Navojoa.

"TIENDITAS ESCOLARES"

"Si se expenden productos prohibidos o en mal estado hay un responsable que sale a dar la cara y hay una sanción, pero no podemos controlar si hay vendedores alrededor de las rejas o que se consuman productos no permitidos ", recalcó.

Hasta el momento no se han sancionado o retirado la concesión de tienditas escolares que vendan productos prohibidos, pues cuando estas se reportan, se extiende una notificación al dueño para que resuelva y si en cinco días no lo hace, puede retirarse la concesión.