Rangel agradece la confianza

HERMOSILLO, Sonora.- El tener un rol en el equipo en el que tuviera actividad casi todos los días es algo que el relevista de Naranjeros de Hermosillo, Alan Rangel no esperaba para la temporada.

Después de varias temporadas en las que no pudo reportar al equipo, Rangel debutó en esta campaña y ha sido habitual para el estratega Vinicio Castilla, quien lo utiliza sobre todo cuando hay gente en base.

Realmente yo me imaginé ser un relevo con un poco más de descanso, por lo habitual el novato nunca recibe tantas oportunidades, pero gracias a Dios conmigo fue diferente y las oportunidades que me han dado las he aprovechado", declaró.

El venir y retirar situaciones complicadas ha sido la carta fuerte del derecho perteneciente a la organización de Bravos de Atlanta, y sabe que en ese tipo de situaciones son en las que seguirá apareciendo en la campaña.

"Yo creo que he tenido relevos oportunos, cuando los rivales tienen un rally importante y me meten y gracias a Dios logró cortarles el rally ese, creo que eso es lo que he visto mejor de mi", afirmó.

En el plano colectivo, Rangel destaca el equilibro que hay entre la ofensiva y el cuerpo de lanzadores, y considera que cerrando de buena manera la temporada regular tendrán amplias posibilidades de llegar a los playoffs en buen momento para ser campeones.