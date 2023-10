Quiere Tayron Guerrero regresar a EU, pero a jugar Serie del Caribe

HERMOSILLO, SON.- Tras disputar sus primeros tres encuentros en la Liga Mexicana del Pacífico con Naranjeros de Hermosillo, el colombiano Tayron Guerrero aseguró estar encantado con el nivel y listo para regresar a Miami, ahora disputando la Serie del Caribe.

El lanzador formó parte de la organización de Marlins de 2016 a 2019 y —al igual que con los Padres de San Diego— tuvo la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, aunque este año llegó a la Liga Mexicana de Beisbol y vivió su primera experiencia en el béisbol de nuestro país.

“En los tres juegos que he tirado me ha ido super bien, estoy volviendo a coger el ritmo después de que terminó la temporada de verano con los Diablos del México. Estuve en la casa preparándome, obviamente sin ver bateadores, pero ya con los tres juegos que tengo he ido tomando el ritmo y espero seguir así, mejorando cada día.

“Estuve el año pasado en la Liga de Japón y estuve con Roberto Osuna, me comentó muchísimo de la Liga de aquí de México; se quedó corto al definirse la Liga de México, tiene demasiado talento y es una buena liga para estar aquí y hacer el trabajo”, dijo.