Quiere Danis Correa lanzar campaña completa con Naranjeros

HERMOSILLO, SON.- Aunque sólo pudo participar en 13 encuentros y en 13.1 innings durante la temporada 2022-23 de la Liga Mexicana del Pacífico, el relevista Danis Correa dejó una grata impresión en su primera aventura con Naranjeros de Hermosillo y es por eso que ayer fue activado en el roster de los dieciséis veces campeones en este circuito.

El colombiano dejó una efectividad de 1.35 sobre la lomita, con récord de 2-1 en juegos ganados y perdidos, además de un salvamento, por lo que se espera que este invierno vuelva a ser una pieza importante en el bullpen hermosillense y esta vez sí pueda quedarse durante todo el torneo.

“Tenía límite de pitcheos, límite de innings, el equipo al que pertenecía me llamó y me dijo que ya tenía que parar. Lamentablemente me tocó dejar al equipo tirado, pero espero que este año, con el favor de Dios, pueda estar toda la temporada completa.