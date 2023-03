"Queremos que la Fiscalía se ponga a trabajar": Familiares y amigos de Favre, Ximena y Brenda se manifiestan para exigir justicia

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares, amigos y vecinos de Favre, Ximena y Brenda se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, para exigir justicia, y que atrapen a los responsables.

Guadalupe Narváez Provincia, familiar directo de Brenda y los niños, exigió a los padres del Nathan Karim, presunto responsable del accidente, que se haga responsable de lo sucedido, y entregue a su hijo.

“Entonces que sea la mamá quien se haga responsable, por favor, que se acerca a mis sobrinos y hermana para que les brinde el apoyo económico y moral, por favor, porque así como es madre ella, mi hermana también es madre y está sufriendo, todos estamos sufriendo”, expresó.

Juan Pablo López Provincia, padre de Favre, aseguró que la Fiscal no se ha reunido con ellos, y que no está conforme con el trabajo que han hecho en el caso.

Cuestionó por qué no han actuado en contra de los padres del responsable, si ellos también están implicados al protegerlo.

“A nosotros no nos han dicho nada. Dicen que pusieron una ficha roja para detener a la persona, que la pongan morada, azul, verde, del color que sea, pero que lo agarren.

“Queremos también que la Fiscalía se ponga a trabajar y que diga que es lo que van a hacer. Hay cómplices, que son sus padres, personas que lo ayudaron a escapar, entonces que la misma fiscalía los detenga a ellos”, exclamó.

No puede ser posible que con dos artículos los padres pusieron a toda la Fiscalía, a todo el Gobierno del Estado, los amarró de las manos, y no pueden hacer nada ahora, se les van a ir, y ahora a quien van a buscar, otra ficha verde, roja, morada, ahora para ellos dos, no se vale”, concluyó.