Quedarse en casa se les hace difícil

HERMOSILLO, Sonora.- El programa “Quédate En Casa Obligatorio, Fase 2” será difícil de acatar, consideran algunos hermosillenses, ya que tienen que realizar compras esenciales, o bien, porque sus negocios se verán afectados.



A partir de hoy sólo se permitirá salir a la calle para comprar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, así como asistencia a hospitales o centros de salud; ir a trabajar o retornar a casa; para acudir a cuidar personas y visitas al banco.



Otro de los puntos en que la autoridad impondrá una multa es cuando en un carro vayan más de una persona.



Guadalupe Blancarte, quien no sabe conducir, pero es la encargada de realizar las compras, expresó que ella tiene que ir siempre acompañada de su esposo porque es quien sabe

manejar la unidad.



DUDAS



“Esa medida está bien por lo que está pasando, pero muchas veces no podemos andar solos", apuntó.



La duda que tiene Guadalupe es si la autoridad le permitirá el tránsito a varios miembros de una familia en una unidad cuando todos tengan que realizar actividades esenciales.



NO HABRÁ VENTA



Lupita Castro, empleada de un café en el Mercado Municipal manifestó que ella tiene que desplazarse para ir a su trabajo, pero si se limita la salida de personas no tendrá clientes a quién atender.



Lupita tampoco sabe conducir la unidad y al tardar tanto las rutas de los camiones en pasar por las paradas prefiere que su esposo la traslade en la unidad familiar, pero se expondrán a ser multados en caso de que apliquen de manera severa que haya una persona por unidad.

Ricardo Hernández, de 74 años, quien trabaja en un negocio denominado no esencial, vende cintos en una de las casetas del Centro de Hermosillo, señaló que no puede dejar de trabajar porque vive al día y tiene que conseguir alimento.



“Cómo vamos a vivir, o nos van a llevar unos 100 mil pesos a la casa de cada uno para estar en la casa nomás, la mayoría de la gente es trabajadora que ni los patrones les quieren pagar por eso mismo porque no ganan para pagarle, ¿cómo quieren vivir entonces?, diría ¿cómo quieren que vivamos si quieren hacer una cosa así?”, cuestionó.



Aun cuando don Ricardo pertenece a la población susceptible al coronavirus por su edad, a pesar del riesgo prefiere salir a trabajar porque tiene una familia que mantener.