Provoca acumulación de gas explosión en casa al Norte de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Dos jóvenes resultaron con lesiones leves luego de la explosión que se registró en la casa ubicada en la calle De Vigo marcada con el número 8, de la cerrada Belmonte del Fraccionamiento Banus.

Juan Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos Hermosillo, informó que la explosión sobrevino por la acumulación de gas cuando las dos víctimas llegaron al domicilio que estaban en proceso de ocupar.

Señaló que las dos personas fueron llevadas por elementos de la Policía Municipal a un hospital privado para recibir atención médica y durante el proceso de revisión de la vivienda les informaron que su estado de salud era estable.

Estuvimos haciendo una revisión en el interior del domicilio y aunque no tiene muebles sí se vio afectada la cocina integral que es parte del equipo básico, un calentador de agua, las paredes y algunas pertenencias sueltas de los jóvenes que tenían en el área de la cocina”, puntualizó.

HABLARÁN CON VECINOS

Aunque tienen una perspectiva por donde escapó el gas, dijo, aún no han determinado que fue lo que detonó la explosión, porque no tuvieron oportunidad de hablar con las víctimas y hasta que no lo hagan podrán ofrecer mayores detalles de lo ocurrido.

Las casas aledañas a la vivienda afectada, aseguró, no sufrieron daños en su infraestructura, ni tampoco les reportaron personas lesionadas a consecuencia de la explosión.