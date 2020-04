Propuesta para restringir venta de gasolina provoca largas filas

HERMOSILLO, Sonora.- Largas filas de automovilistas que buscaban comprar gasolina se observaron ayer en distintos puntos de la ciudad, luego del anuncio de una propuesta del Consejo Estatal de Salud para restringir su venta. El exhorto del consejo habla de la restricción de la venta de gasolina a vehículos relacionados con actividades no esenciales y menciona que, de ser posible, se restrinja la venta a los ciudadanos. A menos de una hora de dadas a conocer ocho propuestas hechas por este consejo, entre estas el poner horario para las compras y pagos de servicios, los clientes empezaron a llegar a las estaciones de gasolina. En un sondeo hermosillenses opinaron estar a favor aunque consideran que el combustible es de primera necesidad para realizar sus trabajos y será difícil regularlo. Javier Ochoa, un conductor de automóvil que estaba por cargar combustible, comentó que le parece bien la recomendación del Gobierno para medir la gasolina entre las personas. “La medida de restringir la gasolina, sí está bien para que hagamos caso, para no salir”, dijo mientras echaba cargaba combustible en una estación ubicada en Vildósola e Ignacio Comonfort. Sergio Villaescusa, otro entrevistado, comentó que está bien para que no haya amontonamiento de personas, aunque considera que la gasolina es de primera necesidad para gente como él que viven en ranchos. “Vivo fuera, en un pueblo y allá no hay gasolina, vengo cada 10 días, 15 días para echarle y si nos restringen ahí va estar lo malo”, manifestó. REGULACIÓN COMPLICADA Para otras personas como Mónica Chavarín el restringir la venta de gasolina no le preocupa porque cumple con la recomendación de quedarse en casa y sale muy poco en su carro, pero consideró que será complicado regular esta medida. “La gente se las va a idear para echar gasolina, porque sino le echan en una va a ir a la siguiente, o la siguiente hasta que le eche”, resaltó. Y NO HACEN CASO Otras de las medidas como acudir una persona por familia para ir al supermercado son recomendadas por las tiendas, pero poco acatadas por los clientes, ya que acuden en familia para realizar las compras. En los supermercados durante un recorrido realizado temprano se observaba que la gente llevaba cartones de cerveza en sus carritos. Y aunque había un exhorto de las empresas a que sólo una persona por familia entrara a hacer las compras, pocos hacían caso. En la gasolinera ubicada en Solidaridad, a la altura de Pueblitos, se observaron filas enormes de automovilistas que acudieron a cargar gasolina. | Eleazar Escobar