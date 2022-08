Primer día de clases presenciales en la PREVO

HERMOSILLO, Sonora.- Desde las 06:30 horas padres de familia acudieron a dejar a sus hijos a la escuela secundaria Profesor Carlos Espinoza Muñoz "Prevo".



Ricardo Santos acompañó a su hija Cecilia Noemí Santos a su primer día de clases tras dos años de permanecer fuera de las aulas debido a la contingencia sanitaria.



Cecilia Noemí llegó hasta la mitad de cuarto año de primaria antes de que tuviera que tomar clases a distancia junto con sus compañeros, situación que se prolongó por dos años.



Al entrar a su nueva escuela, la niña se mostró optimista pero nerviosa por el regreso a los planteles.

Me he sentido muy nerviosa porque no he estado en la escuela y los últimos meses de sexto apenas estuve en presencial y estar de vuelta ahora en secundaria me causa muchos nervios y a la vez un poco de emoción", sostuvo.