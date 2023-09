Presentan al alcalde de Hermosillo proyecto de Consejo Universitario

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 50 jóvenes líderes estudiantiles de Hermosillo manifestaron ante el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez su decisión de crear un Consejo Estudiantil Universitario que les permita interactuar directamente con el Gobierno de Hermosillo.

“Toño” Astiazarán manifestó su respaldo pleno a los jóvenes hermosillenses especialmente a quienes se organizan y deciden participar en temas de interés de la comunidad y, como en este caso, que se trata de estudiantes que pertenecen a universidades públicas y privadas.

Nos interesa mucho que se sumen para imprimir un elemento muy importante, que es innovación”, manifestó el presidente municipal al recalcar que siempre ha creído que los jóvenes universitarios tienen que contar con un canal de comunicación con el gobierno porque, subrayó, al final de cuentas, dentro de los tres niveles, el municipal es el más cercano a la gente y es donde se resuelven los problemas que diariamente surgen.

“La creación de este consejo, además del Cabildo Juvenil y de lo que se viene, nos llena de esperanza porque va a permitir una comunicación permanente y plantearnos metas; son estudiantes y saben que lo que no se mide no se puede mejorar, es muy importante que se vaya dando seguimiento para que no se conviertan en letra muera sino que nuestras inquietudes se conviertan en acciones de Gobierno”, expuso.

La directora del Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ), Dulce Robles Moreno, explicó que el Consejo Estudiantil Universitario será un órgano adscrito a dicha área, portavoz entre el gobierno municipal y las escuelas.

Va a ser la primera línea de fuerza del instituto en las escuelas. Es un espacio donde todas y todos los aquí presentes vamos a poder proponer, discutir y estructurar proyectos para beneficio de las y los jóvenes”, comentó.

Dijo que los ejes de trabajo serán: Sustentabilidad y medio ambiente; Educación financiera e ingenio emprendedor; Salud Integral; Participación política y democrática; Deporte e integración; Cultura y arte; Derechos Humano e inclusión; Liderazgo activo; Compromiso social; y Ciencia y tecnología.