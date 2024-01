Por la pirotecnia reciben Año Nuevo sin sus mascotas

Debido a la detonación de pirotecnia por la celebración de Año Nuevo, dueños de mascotas en la ciudad recibieron el 2024 sin sus perros, informó la organización Pata de Perro.

Claudia Balcazar Guzmán, coordinadora de salud animal en la fundación, señaló que hasta las 16:00 horas del lunes, 24 personas se comunicaron por las redes sociales de Pata de Perro para pedir ayuda para encontrar a sus mascotas perdidas.

“Es común que lleguen en el transcurso del día”, expuso, “ya que es frecuente que las personas no se den cuenta de la desaparición de sus animales hasta pasada la mañana”.

De acuerdo con Balcazar, los casos refirieron a los estruendos que ocurrieron durante la madrugada del primero de enero como la causa de que los animales de compañía escaparan de sus casas.

Actualmente, las organizaciones civiles dedicadas a la atención y rescate animal colaboran con el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal para dar certeza a las mascotas que se pierdan.

Anticipándose al uso de fuegos artificiales en Año Nuevo, el joven Héctor André Salazar tomó medidas para mantener a su mascota “Maya” bajo cuidado durante la celebración de esta fecha.

La dejé adentro de mi cuarto por si acaso se alertara con la pirotecnia y no le pasó nada, pero puedo entender que a muchos perros les pase eso, no sé de qué dependa, pero en mi caso no tuve problemas”, mencionó.