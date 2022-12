Por denuncia de Contraloría Sonora, Fiscalía Anticorrupción detiene a gestores con presunta documentación falsa (VIDEOS)

HERMOSILLO, Sonora.- Derivado de la denuncia interpuesta por Contraloría General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción (FAS) con apoyo de Policía Estatal, llevó a cabo la detención de diversos individuos, conocidos comúnmente como “coyotes”, en inmediaciones del Centro de Gobierno, quienes presuntamente vendían documentos falsos con la finalidad de realizar el trámite de licencias de conducir sin cumplir con los requisitos correspondientes.

Guillermo Noriega Esparza, contralor general, comentó que la acción se da en seguimiento a la instrucción del gobernador, Alfonso Durazo, de eliminar las malas prácticas en los trámites de gobierno que perjudican directamente a las y los sonorenses.

La visión de nuestro gobernador ha sido muy específica: nada ni nadie por encima, ni al margen de la ley; en la Contraloría recibimos denuncias de la venta de documentos con los cuales se brincaban procesos importantes al momento de tramitar la licencia. Presentamos nuestra denuncia ante la FAS y este es parte del resultado. Y vamos por más”, señaló.

Inicia Auditoría Fiscal

Agregó que dio inicio una auditoría en la Agencia Fiscal, ubicada en el Centro de Gobierno, para deslindar o fincar responsabilidades a las personas servidoras públicas que pudieran facilitar los trámites de los “coyotes” con el uso de documentación presuntamente falsa, así como la posibilidad de cancelar las licencias que hayan omitido el cumplimiento de los requisitos marcados por la ley.

Fue en la calle Ignacio Comonfort, entre avenida Cultura y bulevar Paseo Río Sonora, donde personal de la Fiscalía Anticorrupción y Policía Estatal ubicó a los individuos que realizaban la venta al aire libre de la presunta documentación falsa para el trámite de licencias. En ese mismo sitio, los agentes se entrevistaron con la ciudadanía para recabar mayores indicios de prueba.

Por su parte, Rogelio López, fiscal anticorrupción, dejó en claro que en Sonora no se tolerarán corruptelas, por lo que, de manera autónoma, seguirá trabajando con las instituciones del Gobierno de Sonora. Así mismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar al número 662-198-0430 o al 800-HONESTO e hizo un exhorto a no formar parte de las redes de corrupción, debido a que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento ni sus responsabilidades.

