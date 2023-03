Pondrán el nombre de Javier Gándara al bulevar Camino del Seri tras votación en Cabildo de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Por mayoría de los regidores, el Cabildo de Hermosillo aprobó esta tarde el cambio de nombre del bulevar Camino del Seri a "Javier Gándara Magaña".

Los votos en contra fueron de los ediles del partido Morena.



El regidor miembro de la Comisión de Nomenclatura, Héctor Robles Núñez indicó que por propuesta de los ciudadanos Manuel Aello Valenzuela y Félix Tonella Luken se analizó el cambio de nombre de la vialidad.

"En este caso cuando se presenta este dictamen, esta solicitud ante el Consejo de Nomenclatura, se analiza si cumple con los requisitos del reglamento. Cerca del 94% de los vecinos están de acuerdo con el cambio de nombre de la vialidad.

No conozco la gran trayectoria de Javier Gándara, pero además de presidente municipal, fue sindicalista y llegamos a acuerdos satisfactorios", dijo Robles Núñez, quien fue asesor sindical.

El bulevar Camino del Seri ahora llevará el nombre de Javier Gándara Magaña.

Se expresan regidores sobre cambio de nombre

Para la regidora de Morena, Edwiges Espinoza, el cambio de nombre puede considerarse inadecuado.

Los motivos y razones por las cuales le pusieron el nombre Camino del Seri era la ruta que nos lleva a Villas del Pitic. Sé que este es un simbolismo pero les pido que no los volvamos a excluir, ya que su cultura nos ayuda a formarnos como sociedad", manifestó.

El regidor del PT, René García Rojo, mencionó que la familia Gándara Fernández ha tenido una trayectoria altruista, la cual debe ser también reconocida.



"Más allá que una trayectoria política, hablo de la trayectoria social que tiene a través de su fundación y de los logros que ha hecho como empresario", expresó.

El regidor étnico, Alberto Mellado, explicó que en su experiencia como historiador del pueblo Comca'ac, no afecta a la etnia.

"El nombre no es de una lucha del pueblo nuestro. Nunca se manifestó para que le pusieran ese nombre a la vialidad. De ninguna forma no va en detrimento de nuestra cultura ni se hiere ninguna sensibilidad", expuso.

Durante la administración del entonces presidente Municipal, Javier Gándara Magaña, se llevaron a cabo los trabajos de embovedado de la vialidad, cuyo inicio fue el 8 de agosto de 2011.