Pocos hermosillenses saben a detalle en qué consiste la Fase 3 por Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- La Fase 3 de #QuédateEnCasa Obligatorio por el coronavirus fue anunciada por la federación junto al día en que regresarán a clases; pocos hermosillenses conocen en qué consiste dicha fase.



En un sondeo realizado a la población algunos saben que el número de casos va aumentar de manera considerable, pero desconocen que se tiene pronosticado que hospitales concentradores de pacientes con Covid-19 se acumularán en atención a contagiados.

Aunado al anuncio de ayer hecho por la federación del inicio de la Fase 3 está el aviso que las clases se iniciarán el próximo 1 de junio en los Municipios que presentaron algún contagio, y el 17 de mayos en las localidades que no presentaron infectados.



“Conozco gente del hospital y dicen que el tres es peligroso, va haber muchos contagios es lo que me han dicho”, expresó Alma Aide Zepeda Durazo.

La declaración de la Fase 3 justo a un mes antes del inicio de clases lo consideró peligroso y en su caso dijo que no mandará los niños a la escuela hasta que se haya declarado controlado el coronavirus.



Otro entrevistado de nombre Jesús Torres dijo que desconoce en qué consiste la Fase 3 del coronavirus, pero al enterarse que aumentarán los contagios y la saturación de pacientes en los hospitales asignados para atención a pacientes Covid-19 espera que la gente se quede en casa.



“Si ya se declaró la Fase 3, qué puede hacer uno, que la gente no salga de su casa, pero no entiende la gente, realmente están aquí en el Centro o salen a las calles y no cuidan ni sus vidas”, manifestó.

Para definir el día del regreso a clases, señaló, que deben de estar seguros de que no haya propagación del virus para que no infecte a los alumnos.