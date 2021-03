“Pido que me ayuden, ya no aguanto el dolor”: Don Gonzalo

HERMOSILLO.- Con lágrimas en los ojos, don Gonzalo Polanco López pide a la ciudadanía que lo apoyen para poder operarse una hernia inguinal y un tumor que le detectaron en el estómago.

Yo pido que me ayuden porque soy pobre”, dijo llorando, “ya no aguanto el dolor de la hernia y me duele mucho”, aseguró.

Aunque desconoce el monto exacto que tiene que juntar, Polanco López comentó que para los estudios que se tiene que hacer ocupa 5 mil pesos y alrededor de 18 mil por la operación, por lo que la suma le saldría arriba de 23 mil.

Lamentablemente, dijo, debido a su edad y la pandemia se le dificulta bastante conseguir trabajo, sin contar que el dolor constante que le causa la hernia no le permite realizar muchas actividades.

“Hay días que no tengo ni para comer, me ayuda una hija y una hermana, porque no encuentro quien me den trabajo, pero siempre se me dificulta mucho”, expresó angustiado.

“Por eso pido que me ayuden, que me den tan siquiera para operarme por medio del Seguro Popular, porque se me dificulta mucho la vida con esto”, mencionó.

Las personas que desean ayudar a Don Gerardo, pueden comunicarse con él al teléfono 66-24-01-15-75, o bien acudir a su dirección en Puerta del Rey, calle Cueva, # 32 A, donde suele encontrarse todas las tardes.