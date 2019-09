Piden vecinos apoyo para limpiar parque

HERMOSILLO, Sonora.- La acumulación de maleza y basura a los alrededores del fraccionamiento Pueblo del Sol tiene enfadados a los residentes del lugar, ya que aseguran son varios años de batallar con los malos olores y la fauna nociva, por eso piden apoyo a las autoridades.



El "basurero personal" de muchos ciudadanos está situado al final del bulevar Pueblo Nuevo, a un costado del fraccionamiento Pueblo del Sol, en donde a simple vista se puede apreciar la exagerada cantidad de basura que invade la banqueta y parte de la calle.



"Siempre ha estado igual; es un cochinero siempre porque la gente tira la basura, pero lo peor de todo son los animales muertos, porque ahí los dejan como si nada.



"No aguantamos los zancudos tampoco y todo tiene que ver con ese cochinero que ya nos tiene hasta la m…", expresó Matilde Gracia.



El área de juegosestá invadidade maleza, lo que impideque los niños de la colonia se diviertan, ya que el exceso de humedad genera la cría de animales ponzoñosos.



"Pues los niños ya ni juegan, al menos yo no mando a mis hijas, Dios guarde les pique un animal, dicen que hasta una víbora de esas de agua salió el otro día y sapos, quien sabe si haya arañastambién, mejor ya no las dejo.



"Yo creo que toda esta parte de la ciudad nos tienen muy olvidados. Es cierto que mucha gente tiene la culpa, porque son bien cochinos y agarran de basurero cualquier esquina, pero deberían de multarlos, por uno la pagamos todos", externó María Luisa Peralta.