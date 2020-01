Piden respetar espacios públicos en colonia Altares

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Altares se dijeron cansados de que la comunidad no respete los espacios públicos y los conviertan en basureros clandestinos, como los dos que están sobre la calle Pedro Ibarra de Piedra.

El primer "basurón" está en la esquina de las calles Leobardo Chairez Olvera y Pedro Ibarra de Piedra, a un costado de un parque público; lugar en el que las personas acuden a tirar sus desechos, escombro y hasta animales muertos, según platicó Víctor Fierros.

"Yo tengo como 8 años pasando todos los días por aquí y siempre está igual. De hecho, ahora está más limpio, como que juntaron la basura y vinieron a echar escombro porque está muy grande la loma.

"Pues los mismos vecinos, la misma gente, yo creo, es la que viene y echa cosas, pero a la mera hora todos dicen que nadie fue, pero tampoco vieron a nadie y que casualidad, porque la basura no aparece sola, lo peor que los perjudicados somos la misma comunidad", expresó.

El vecino destacó que el sitio es usado por los delincuentes como escondite, por las noches, ya que es fácil escabullirse en la oscuridad y nadie se acerca al lugar porque lo consideran peligroso.

HAY HASTA UNA LOMA

Situación similar se vive en la esquina de Rafael Navarrete y Pedro Ibarra de Piedra, donde hay una loma de arena, basura, escombro y hasta muebles viejos, que invaden gran parte de la calle y por más que las autoridades limpien, el lugar permanece sucio.

"Ya lo han limpiado un chorro de veces, a cada rato vienen las máquinas, pero pasa mucho de esos que acarrean cosas y tiran el cochinero ahí o a veces dejan perros muertos, gatos, el otro día hasta restos de pescado tiraron y era una peste.

"Yo creo que deben de multar a los que tiren la basura, pero de aquí a que los agarren está canijo. Una vecina me dijo que el otro día vino un carro y tiró escombro, y no se me hace justo que vengan a ensuciar la colonia, si de por sí le hacen falta cosas…", externó Paola García.

Los denunciantes exhortaron a las autoridades para que les brinden apoyo en cuanto al retiro de la basura y que coloquen mensajes en el que se advierta que se sancionará a quien se sorprenda tirando basura en el lugar, ya que eso los frena un poco y la piensan dos veces antes de ensuciar.