Piden reparar fuga en la Nuevo Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Una fuga de aguas negras en la colonia Nuevo Hermosillo, que tiene varias semanas y sale de una vivienda, a pesar de que la han reportado a las autoridades no ha sido reparada.



Es en las calles Venados Bura y Alondra donde desembocan las aguas negras que provienen de un domicilio particular y que los vecinos han denunciado, pero que el Ayuntamiento no repara, aseguró Cornelio Palafox.



El vecino explicó que la fuga se ubica en una de las viviendas de la calle Venado Bura, pero ni las autoridades ni el habitante de esa casa se han hecho cargo de la suciedad que lleva ya cerca de dos semanas.



"Viene de allá de arriba y no la arreglan, arreglan la calle, la recarpetean y eso y otra vez viene la fuga y luego aparte es contaminación", externó.



Aunque ya se ha reportado, incluso se avisó del número de casa, no la arreglaron.



Indicó que los desechos destrozan la vía y atraen a los zancudos que hacen su aparición en el verano.



En la calle Alondra, los vehículos tienen que cruzar con cuidado para no salpicar a los transeúntes y porque en ocasiones anteriores se han formado grandes baches, dijo Víctor Manuel Herrera, otro vecino.



Detalló que ya han reparado el pavimento porque se deforma con las fugas pero de nada sirve si las aguas negras vuelven a brotar.