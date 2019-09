Piden reparar fuga de drenaje

HERMOSILLO, Sonora.- En la calle Huépac, entre Monteverde y 12 de Octubre, hay una fuga de drenaje que corre sobre una calle de tierra; los vecinos más afectados son adultos mayores que además están en plena lucha contra el cáncer.



Roberto Enríquez, vecino del lugar, explicó que el tapón que provoca la obstrucción del drenaje ya lo tienen ubicado, pues está justo frente a su vivienda y ya ha sido reportado a Agua de Hermosillo.



"La destaparon y luego dijeron ‘ahorita van a venir los de la bomba porque con las palas no podemos destapar’, y ahí lo dejaron", recordó el hombre de la tercera edad.



Al pasar los días vio que no regresaron a reparar el drenaje y tuvo que colocar, como medida de precaución, otro tapón en la tubería que se conecta a su vivienda para que las aguas sucias no salieran por su baño.



Indicó que en unos días más será operado, por lo que requiere que el lugar esté limpio para evitar cualquier infección, y le desespera ver correr las aguas negras frente a su vivienda.



Rosa Elena Figueroa, vecina de la tercera edad, abundó que en la calle Huépac, ella y otro vecino tienen las plaquetas muy bajas porque están en plena lucha contra el cáncer y teme que las aguas residuales empeoren su estado de salud.



"La semana pasada lo reporté ahora no tengo saldo para reportarlo, pero no hacen caso les vale", manifestó.



Los vecinos coincidieron que la calle está intransitable por el deslave de piedras, aparte de la fuga de drenaje que hay.