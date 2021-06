Piden donadores de sangre para niño en Hermosillo que sufre de aplasia medular severa

HERMOSILLO.-Con solo 6 años de edad, Federico Kossio Ibarra lucha a diario contra un complejo padecimiento en la sangre, que evita que cuerpo produzca glóbulos rojos, blancos y plaquetas, por lo que su familia pide desesperada donares de sangre para el niño.

Ana Cristina Kossio, tía del menor, explicó que Federico sufre de una enfermedad llamada aplasia medular severa, la cual evita que la médula ósea trabaje correctamente y produzca las células de defensa y coagulación que su cuerpo requiere.

Por ello, a diario el niño necesita transfusiones de sangre y plaquetas para sobrevivir, sobre todo ahora que su cuerpo enfrenta proceso infeccioso.

Al estudiarle la medula al niño se dieron cuenta que no produce glóbulos rojos, blancos o plaquetas, no tiene defensas, lo tenemos que tener aislado, y debido a la falta de plaquetas no lo pueden operar, o hacer un procedimiento porque no coagula", expuso.