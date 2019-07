Piden dar mantenimiento a la calle Tonatiuh

HERMOSILLO, Sonora.- La calle Tonatiuh, en la colonia Valle del Márquez, está deteriorada y no ha recibido mantenimiento por el Ayuntamiento desde hace varios años, aseguran los vecinos.



Martín Adolfo Bojórquez explicó que los baches ubicados en esta rúa entre las calles Templo de Chichen Itzá y Templo de Tepoztlán tienen al menos dos años, y a pesar de que ha sido reportada al Ayuntamiento de Hermosillo no han resuelto su queja.



"Mi hermana que vive ahí cerca, ya ha hablado, pero no los han tapado, ya tienen mucho que no arreglan, tienen como dos años los baches", manifestó.





MAL MATERIAL



Refugio Romero Tamayo, otro vecino, indicó que el material que usan para arreglar la calles es de mala calidad porque en cada lluvia se desmorona, y recordó que hay calles que no han sido recarpetadas.



Explicó que la calle Tonatiuh hace dos años recibió mantenimiento, pero en cambio la avenida Chichen Itzá, en los 18 años que tiene de vivir en la colonia ubicada al Sur de Hermosillo, no recuerda alguna ocasión en que la hayan reparado.



"En esta calle nunca he visto (que le den mantenimiento) pero la principal sí, aquella también, un día me puse a barrer yo para limpiar y quitarle la tierra a los hoyos porque estaban cerca recarpeteando y nunca llegaron", recordó.



Por la calidad del asfalto que se usa en Hermosillo dijo estar decepcionado, pues todas las calles terminan con baches.