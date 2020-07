Pide fiado para poner su puesto, pero se le queda todo lo que preparó

HERMOSILLO, Sonora.- Los comerciantes de Bahía de Kino se instalaron el pasado fin de semana con la esperanza de que volvieran los clientes, pero sólo tuvieron pérdidas pues, aseguran, acudieron pocos visitantes.

Justo eso le ocurrió a María García quien pidió fiado en un abarrotes mangos, piñas, sandías, salsas y algo de camarón para instalar un puesto de mariscocos en el bulevar Mar de Cortés.



Casi todo se le quedó el pasado fin de semana porque acudieron pocos visitantes a Bahía de Kino y las escasas familias que fueron a pasear fueron retiradas de la playa por la Policía Municipal.



“Es el tercer fin de semana que me pongo a trabajar porque la situación es muy desesperante, ya no hay alimentos en nuestra casa, antes de venir aquí tomé el curso en línea del IMSS, ya tengo mi constancia”, contó.



El pasado fin de semana vendió tres cocos por día y no sabe cómo le pagará al comercio que le confió los productos.



“El encargado de un abarrotes me fió la mercancía para sábado y domingo, pero este fin de semana no hubo ventas no sé cómo le voy a hacer”, expresó.



En los cuatro meses de contingencia, aseguró, ha recibido una despensa que le donaron comerciantes del lugar para ella, su esposo y cuatro hijos.



Detalló que su pareja también se dedica a la venta de mariscocos, pero por la falta de clientes ha trabajado de ayudante de pescador.



Pidió a las autoridades de Gobierno que permitan la entrada de turismo porque ellos ocupan ingreso, sin embargo los altos niveles de contagio coronavirus han hecho endurecer las medidas de confinamiento