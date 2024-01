Pese a cambios de ubicación las ventas van mejor de lo esperado: Locatarios del Mercado de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar del cambio de locación, los locatarios del Mercado Municipal coincidieron que las ventas van mejor de lo esperado.

Elizabeth Federico, encargada de Frutería Remedios, manifestó que incluso considerando la cuesta de enero, los clientes han acudido a la nueva ubicación en Telas Yeme.

Pienso que nos está yendo bien porque en enero allá (Mercado Municipal) las ventas bajan mucho y aquí no he sentido tan bajas, no está tan malo como yo pensé que sería”, expuso, “la vez que arreglaron el agua y el drenaje nos fue más mal”.