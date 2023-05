Pensamiento a la Madre EL IMPARCIAL: Hallan inspiración en el amor de mamá

Mi mamá es mi fuente de alegría, me ayuda en mis problemas, es mi súper heroína, me cuida cuando estoy enferma, que hasta me siento en Ibiza, que aunque me duerma siempre me saca una sonrisa; cumples todas mis locuras y aunque estés cansada, me acompañas en mis aventuras”: Greta Ramírez Ladriere, Liceo Thezia, 2° de secundaria