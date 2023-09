Participa alcalde de Hermosillo en lanzamiento de Programa Ciudades en Movimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, participó en el Lanzamiento del Programa Ciudades en Movimiento realizado en la Ciudad de México, al ser Hermosillo una de las ciudades elegidas con el proyecto Parque de la Vida.

En este encuentro las ciudades seleccionadas participan en un taller que tiene como propósito fomentar conexiones, compartir experiencias y describir los resultados de proyectos.

Abordaron temas como Economía circular, Fenómenos meteorológicos extremos, Soluciones basadas en infraestructura verde y naturaleza, Vivienda segura y justicia ambiental, Mitigación del clima y energías renovables y Cuencas hidrográficas y recursos hídricos.

En el Kickoff de Ciudades Participantes se enfocaron en tres principios fundamentales como es centrarse en proyectos dirigidos por la ciudad, beneficiar a las comunidades subrepresentadas y alcanzar soluciones sostenibles.

El proyecto Parque de la Vida fue elegido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ICLEI-Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, Resilient Cities y The Institute of The Americas, y se enfoca en aprovechar un terreno de 39 hectáreas ubicado en el norponiente de Hermosillo, conocido como el antiguo “basurón”, para convertirse en un espacio recreativo, deportivo, de generación de energías limpias y nuevo pulmón de la ciudad.

El proyecto se realizará en colaboración con la ciudad de Dubuque, en el estado de Iowa, Estados Unidos, al ser un programa donde están doce ciudades grandes, medianas y pequeñas del vecino país, con sus contrapartes en América Latina y el Caribe.

Lanzado en la Cumbre de las Ciudades de las Américas, el programa Ciudades en Movimiento está dedicado a apoyar a las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) y de Estados Unidos (EU), a crear futuros sostenibles, inclusivos y con resiliencia a través del acompañamiento al desarrollo de proyectos locales de alto impacto, el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la cooperación entre ciudades.