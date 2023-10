Participa alcalde de Hermosillo en encuentro mundial

WASHINGTON, D.C.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, participa en la cumbre City Lab 2023 en Washington, junto a más de 500 líderes de todo el mundo, en un encuentro organizado por Bloomberg Philanthropies y el Instituto Aspen.

“Toño” Astiazarán participa con el proyecto Parque de la Vida, con el cual se aplicarán mecanismos innovadores, economía verde y sustentable, para transformar al antiguo “basurón” en un espacio recreativo, deportivo y de generación de energías limpias, además de constituirse como nuevo “pulmón” de la ciudad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, ICLEI - Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, Resilient Cities, y The Institute of The Americas seleccionaron semanas antes el proyecto Parque de la Vida para incluirse en “Ciudades en Movimiento” presentado por el Gobierno de Hermosillo, Municipio que junto a Mérida, Yucatán, fueron las únicas dos propuestas mexicanas elegidas.

El presidente municipal explicó que Parque de la Vida se enfoca en aprovechar un terreno de 39 hectáreas ubicado en el norponiente de Hermosillo, conocido como el antiguo “basurón”, en desuso desde hace más de 25 años.

Explicó que la idea es convertirlo en un espacio recreativo, deportivo, que producirá energía eléctrica mediante paneles solares, la cual se venderá al Parque Industrial Norte y revitalizar las colonias vecinas con árboles nativos, diseño de jardines y andadores paisajísticos con módulos educativos para construir conciencia ambiental en la comunidad, entre otras cosas.

En la cumbre City Lab 2023 se incluyó conversaciones globales sobre servicios públicos, inversiones en manufactura, métodos innovadores respecto a temas como seguridad, tecnología, entre otros.

Entre los oradores destacados están la alcaldesa de Washington, D. C., Muriel Bowser; asesor Senior de infraestructura de la Casa Blanca, Mitch Landrieu, y el gobernador de Maryland, Wes Moore.

El evento propone que los líderes de las ciudades conozcan los programas exitosos que sus homólogos han adoptado y darles apoyo sobre cómo adoptarlas a sus circunstancias locales y tener las herramientas para mejorarlas después de su implementación.

Te puede interesar: Suma alcalde de Hermosillo 36 organizaciones de la sociedad civil a Peso Solar 2023